Amber Heard accusée d'être une patronne odieuse

Amber Heard n'a pas fini de faire parler d'elle dans la presse à scandales. Après son mariage avec Johnny Depp et son divorce tumultueux qui lui a valu une image de manipulatrice, l'actrice américaine est désormais accusée d'être une patronne insupportable. Son ex-assistante Kate James affirme en avoir bavé à cause de la star, de 2012 à 2015.

Interviewée par The Blast, la femme raconte qu'Amber était déjà en couple avec l'acteur américain quand elle a commencé à travailler pour elle à Los Angeles, mais elle l'ignorait. «Amber m'a d'abord dit qu'elle sortait avec «un vieil homme». Ensuite, elle m'a révélé que c'était Johnny Depp et je l'ai rencontré peu après. La première impression qu'il m'a donnée était celle d'un homme doux et serein, presque timide. Il était charmant et courtois lors de notre rencontre.»

En revanche, Amber avait un caractère aux antipodes de celui de son ex, selon Kate James. «Régulièrement, elle était agressive verbalement et mentalement avec moi. Elle me criait dessus pour des petites choses, se souvient-elle. Elle entrait dans des rages folles et personne ne pouvait la raisonner, même quand j'essayais de lui donner des explications. Elle ne pouvait pas m'écouter tellement elle était énervée». Pire encore: si un problème survenait, elle considérait que son employée en était la cause. «Une fois, Amber n'avait pas pu prendre une connexion lors d'un vol, se souvient Kate. Elle m'avait alors hurlé dessus en disant que c'était de ma faute s'il avait neigé et que cela avait provoqué des perturbations sur son vol».

