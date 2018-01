Caitlyn Jenner «ne parle plus aux Kardashian»

Les tensions entre Caitlyn Jenner et le clan Kardashian étaient déjà vives depuis une année. La parution de la biographie de la transgenre de 68 ans dans laquelle elle égratignait les membres de la célèbre famille avait mis le feu aux poudres. Depuis lors, rien ne s'est arrangé entre eux.

Interviewée dans l'émission «Piers Morgan's Life Stories», diffusée le 4 janvier 2018 sur la chaîne britannique ITV, Caitlyn est revenue sur l'opération finale de son changement de sexe survenue deux ans après qu'elle avait annoncé à la presse sa nouvelle identité. Elle a expliqué qu'elle avait préféré garder cette ultime intervention secrète. Du coup, pas question pour elle d'en parler aux Kardashian. «Je n'ai rien dit à personne. Ça ne les regardait pas. Ça faisait déjà un an et demi que je vivais en tant que Caitlyn et je ne voulais pas que quelqu'un aille balancer des choses dans la presse. Il n'y avait aucune raison qu'ils soient au courant parce que je ne leur faisais pas confiance», a-t-elle raconté.

En froid avec son ancienne épouse, Kris, et les trois filles de cette dernière, Kourtney, Kim et Khloé, Caitlyn s'est fait une raison. «Je ne parle plus aux Kardashian. Les seules dont je me soucie sont Kendall et Kylie. Ce sont mes enfants biologiques. J'ai passé vingt-trois ans à m'occuper d'elles», a-t-elle ajouté.

(L'essentiel)