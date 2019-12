Terrorisée par les fêtes, Cara donne ses solutions

Cara Delevingne a reconnu qu'elle souffrait d'une anxiété invalidante avant d'assister à des événements ou à des fêtes. L'actrice et mannequin âgée de 27 ans est souvent vue dans des soirées, sur des tapis rouges ou des restaurants, mais elle a avoué au Daily Mail que la préparation d'une grande soirée peut la rendre tellement tendue qu'elle doit recourir à un travail sur sa respiration pour rester calme.

«Je suis habituellement très inquiète à propos des événements et des fêtes, parce que j'y pense trop», a expliqué la star de Suicide Squad. «Surtout si je suis dans un fauteuil (de maquillage) et que tout le monde est occupé à travailler et que je suis juste assis. Cela me trotte dans la tête.»

Elle applique donc un exercice de respiration calmant : «J'aime respirer profondément et sentir mes pieds, mon corps, et j'émets tout bas un om».

L'actrice de Carnival Row a déjà parlé de ses problèmes de dépression, expliquant que ses problèmes de santé mentale causaient de longues périodes de perte d'estime de soi et de dépression qui étaient souvent déclenchées par des événements stressants de la vie.

(L'essentiel/Cover Media)