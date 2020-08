L'anniversaire très festif et enfumé de Madonna

Il n'y a pas d'âge pour faire la fête. La célèbre chanteuse américaine Madonna a célébré son 62e anniversaire en Jamaïque avec ses enfants et son petit ami de 25 ans, Ahlamalik Williams, dimanche. Rétablie après avoir été contaminée par le coronavirus au printemps, la star a visiblement décidé de croquer la vie à pleines dents.

En plus de sorties à la plage et de soirées dansantes et arrosées avec son bien-aimé, l'icône de la pop en a profité pour découvrir les spécialités de l'île des Caraïbes, et en particulier son herbe si célèbre dans le monde entier. C'est sur Instagram que la chanteuse en quête de l'éternelle jeunesse s'est dévoilée joint aux lèvres présentant un plateau plein d'herbe. Une cure de jouvence, sans aucun doute...

(th/L'essentiel)