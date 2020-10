«Certains rêveraient de me voir tout nu»

Révélé en 2016 dans la première saison de «Garde à vous», sur M6, Adrien Laurent s’est surtout fait remarquer grâce à son physique d’athlète. Actuellement dans la quatrième saison de «10 Couples Parfaits», sur TFX, ce passionné de fitness ne se limite pas aux émissions de téléréalité. Après avoir été banni d’Instagram pour avoir posté des contenus trop osés, le Parisien de 26 ans a trouvé un autre moyen pour exhiber son corps et surtout de gagner beaucoup d’argent.

Interviewé par Sam Zirah, lundi 26 octobre 2020, le jeune homme a révélé qu’il s’était inscrit sur Mym, un réseau social payant réservé aux personnalités et modèles. Sur ce site, qui cartonne en France, les abonnés ont accès à des photos et des vidéos exclusives, souvent osées. Grâce à cette application, Adrien empoche environ 5000 euros par mois. «Je poste des choses un peu plus sexy que sur Instagram, a-t-il confié. Tu t’abonnes, c’est 19,99 euros et tu vois toutes mes photos.» Cependant, Adrien s’impose une limite. «En aucun cas je montre mon pénis. Mais tu me vois dans des situations délicates, après la douche ou après une relation sexuelle, précise-t-il. Ce sont des photos sur lesquelles je suis content de montrer mon corps et des personnes sont prêtes à payer pour voir ce genre de contenus. Il y a des gens qui rêveraient de me voir tout nu, je les fais baver.»

Choqués, des internautes ont vivement critiqué la nouvelle activité du candidat de téléréalité. «C’est clairement de la prostitution, faut pas se voiler la face», s’est insurgé l’un d’eux. D’autres ont condamné ceux qui paient pour le voir dénudé: «Au lieu de donner de l’argent pour voir le cul des gens, faites des dons pour les animaux, la planète, les enfants! C’est pas possible!» Plus nuancées, des personnes ont pris la défense d’Adrien: «Il a le mérite d’être franc, malgré la sale réputation qu’on lui donne», ou encore: «Il est macho et narcissique, mais il a un bon fond.»

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)