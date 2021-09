Le rappeur G-​​Eazy arrêté après une baston

G-Eazy aurait-il le sang chaud? Tout porte à le croire. Lundi 13 septembre 2021, le rappeur a été arrêté par la police à cause d’une violente bagarre qu’il a eue avec deux hommes, dans un club new-yorkais. Selon le New York Daily News», l’altercation s’est déroulée trois jours auparavant, vers 2h du matin. L’Américain de 32 ans, qui se trouvait avec ses amis dans une zone VIP de l’établissement, n’a pas supporté qu’un jeune homme viennent lui demander de se déplacer de cet endroit, car il avait été réservé par d’autres clients. Outrés par cette requête, l’artiste et son entourage auraient aussitôt «agressé l’individu en le frappant et en le faisant tomber sur le sol», rapporte le journal.

G-Eazy aurait également asséné un violent coup de poing au visage d’un autre client, et pas n’importe lequel. Selon Page Six, il s’agit du DJ et jet-setteur Daniel Chetrit, 32 ans, ami proche de Bella Hadid et de Kendall Jenner. Chetrit a dû être hospitalisé pour ses blessures qui lui ont valu plusieurs points de suture. À la suite de cette embrouille, G-Eazy devra répondre de ses actes devant un tribunal, le 1er octobre 2021.

Ce n’est pas la première fois que l’interprète de «Me, Myself and I» se retrouve dans ce genre de situation. En mai 2018, il avait été interpelé après avoir frappé un agent de sécurité au visage dans un club à Stockholm. Au commissariat, la police avait ensuite découvert qu’il avait de la cocaïne dans sa poche.

