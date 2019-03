Protégé par un policier à l'uni à cause de «GoT»

Pas facile d'être à la fois étudiant et acteur dans une série à succès. Inscrit à l'université de Birmingham pour étudier les maths et la musique, Isaac Hempstead Wright, alias Brandon Stark dans «Game of Thrones», a vu son parcours fortement perturbé. «L'adresse de mon uni a été publiée dans la presse. Du coup, plein d'étudiants que je croisais dans les couloirs me demandaient de faire des selfies avec eux», raconte le Britannique de 19 ans au Telegraph.

La situation devenant toujours plus oppressante, Isaac a dû assurer sa sécurité. «Il a fallu que j'aie un policier en permanence avec moi. C'était surréaliste», se souvient-il. Du coup, Isaac a dû quitter la fac après huit semaines. Mais il compte bien reprendre des études en neurosciences, après la diffusion de l'ultime saison de «GoT», dès le 14 avril 2019, sur HBO.

(L'essentiel)