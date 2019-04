La nouvelle plastique de rêve de Jennifer Lopez

Au premier coup d’œil, j’ai cru qu’il s’agissait d’un cliché de promo pour le film «Striptease», datant de 1996. Ils ressortent ce vieux navet? Mais quelle idée! Et puis, en y regardant d’un peu plus près, je me suis rendue compte que ce n’était pas Demi Moore dans cet itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit bikini rose bébé. Mais Jennifer Lopez.

À en juger par le selfie en bikini qu’elle a posté hier sur Instagram, Jenny from the Block s'est métamorphosée en Jenny gonflée à bloc. L’actrice s’est manifestement dessiné une nouvelle silhouette tout en muscles et plaquettes de choc pour son rôle de stripteaseuse dans «Hustlers», dont le tournage a démarré le 22 mars dernier.

«L'âge n'est qu'un chiffre»

Cette plastique de rêve n'a pas laissé de glace les fans de la star américaine : «Tu es une déesse», «Quel corps!!!», «Est-elle vraiment réelle?», «Mon Dieu, tu es magnifique. Respect.», ont commenté certains abonnés.

D’autres n’ont pas manqué de relever que Jennifer Lopez ne fait pas ses 50 ans, qu’elle fêtera en juillet prochain: «Je vous jure, J.Lo ne vieillit pas », «L’âge n’est qu’un chiffre» ou encore, plus ironiquement, «Très belle aînée». Au total, le cliché a été commenté plus 36'000 fois et liké près de 2,5 millions de fois.

(L'essentiel)