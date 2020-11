La starlette française n'a pas voulu de Tyga

Même si elle lui tapé dans l'œil, Marine El Himer ne s’imagine pas une seule seconde dans les bras du rappeur Tyga. Via une story Instagram, la Française candidate des «Marseillais vs Le Reste du Monde 5» a raconté à ses abonnés que l’ex de Blac Chyna et de Kylie Jenner l’avait contactée, en découvrant l’une de ses photos sexy sur le réseau social.

On y découvre que Tyga lui a adressé deux émojis flammes en lui écrivant: «Hey, comment tu vas?», en anglais évidemment. Loin d’être flattée par les avances de celui qui a collaboré avec Chris Brown et Justin Bieber, la célibataire de 27 ans a aussitôt calmé ses ardeurs en lui répondant simplement: «Sorry, je ne suis pas bilingue». Fière d’elle, Marine a ajouté un émoji hilare sur la capture d’écran de leur échange, histoire de se moquer de son célèbre prétendant...

