Michael Jackson a bien créé la BO d'un jeu vidéo

La participation dans le plus grand secret de Michael Jackson au jeu «Sonic the Hedgehog 3» est désormais avérée. Comme le rapporte le monde.fr, Naoto Oshima, le designer du célèbre hérisson bleu supersonique, a fait cette confidences au journaliste John Szczepaniak pour son livre «The Untold History of Japanese Game Developers 3».

«Michael Jackson a eu la gentillesse de composer pour le jeu. Il nous a envoyé une maquette sur cassette, et nous nous sommes réunis pour l'écouter. Michael Jackson faisait tout avec sa bouche. Il y avait des «oooh» et «aaaah», une ligne de percussion, des imitations de trompettes. Et, bien sûr, il y avait sa marque de fabrique, le «wow!», a raconté l'ex-employé de la firme Sega.

En revanche, Naoto Oshima n'explique pas clairement pourquoi aucun des morceaux n'apparaît dans le jeu sorti en 1994. «En raison de certains incidents, nous n'avons pas pu utiliser les chansons de Michael Jackson. Mais Sega a probablement encore cette cassette fantôme!» se contente-t-il de répondre.

La rumeur de la collaboration du Roi de la pop à «Sonic» courait depuis de nombreuses années. Un des concepteurs du jeu avait d'ailleurs balancé que la musique de Michael Jackson avait passé à la trappe après qu'il a été soupçonné de pédophilie en 1993.

(L'essentiel/jde)