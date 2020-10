La fête monstrueuse de Nabilla pour Milann

Nabilla l'avait promis, elle voulait fêter en grande pompe les 1 an de son petit Milann. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle s'est fait plaisir et qu'on est loin du simple (mais tellement bon!) gâteau chocolat décoré de petits bonbons.

La fête a évidemment été racontée et montrée en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux et les fans de la starlette ont pu constater qu'elle avait organisé une énorme fête sur le thème du safari avec décoration impressionnante, peluches géantes et hommes déguisés en gorille et en girafe. Un énorme Milann #1 ornait également la piscine.

Des invités en blanc

De nombreux invités, tous visiblement priés de s'habiller en blanc, étaient présents, à commencer par les mamies du petit garçon, de son oncle Tarek (bientôt papa à son tour) mais aussi de stars de la téléralité telles Amélie Neten, Maeva Ghennam ou encore Julien et Manon Tanti, accompagnés de leur petit Thiago mais sans la petite Angelina, née début septembre.

Cette organisation a visiblement stressé la jeune maman: «Je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais trop stressée. Je me suis refait mon accouchement dix fois cette nuit aussi, bon j'ai promis aujourd'hui que je ne pleurerai pas. Mais c'est passé trop vite il a un an déjà!».

(mc/L'essentiel)