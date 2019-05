En boîte, Perrie et Jesy adorent s'embrasser

Après les récentes révélations de Mel B sur sa relation plus qu'amicale avec Geri au début de sa carrière au sein des Spice Girls, c'est un autre groupe de filles, Little Mix, qui lui emboîte le pas.

Interviewées par le «Sun», Perrie Edwards, 25 ans, et Jesy Nelson, 27 ans, ont raconté qu'elles étaient particulièrement proches l'une de l'autre quand elles sortent en boîte. «Jesy et moi sommes toujours ensemble, surtout quand on est bourrées», confie Perrie, ajoutant qu'elle a déjà embrassé sa collègue sur la bouche. «Mon Dieu, les fans adoreraient ça», ajoute Jesy, un peu plus intimidée que Perrie à ce sujet.

Cependant, n'allez pas croire qu'elles sont amoureuses l'une de l'autre. Les deux chanteuses sont déjà en couple. Perrie sort avec le footballeur anglais Alex Oxlade-Chamberlain depuis deux ans et Jesy roucoule avec le candidat de téléréalité Chris Hughes depuis quatre mois. Entre les deux Britanniques, qui se sont connues lors de la formation du groupe en 2011, il n'y a donc rien d'autre qu'une tendre complicité. «On est comme des sœurs», précise Perrie.

(L'essentiel/lja)