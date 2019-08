EnjoyPhoenix fait part de son mal-​​être à ses fans

Considérée comme l'une des youtubeuses françaises les plus populaires, avec plus de trois millions d'abonnés, Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, a tout pour être heureuse. Pourtant, tout n'est pas si rose dans la vie de la jeune femme de 24 ans. Mercredi, elle a publié un long message sur Instagram dans lequel elle révèle ses angoisses à ses fans. «Dans la vie, il est important d'essayer de trouver la lumière dans les moments sombres. Mais souvent, dans mon cas, cette lumière est parfois bien compliquée à trouver», confie-t-elle.

EnjoyPhoenix admet toutefois sa chance de vivre dans un pays en sécurité, d'avoir un toit au-dessus de la tête, de manger à sa faim et d'avoir des revenus stables, mais cela ne l'empêche pas de se sentir mal dans sa peau, depuis quelques mois. «Chaque été, c'est la même chose, je fais un bilan de ma vie, et je ne me focalise que sur ces échecs qui m'ont tant blessée. Cette année, il y en a eu plusieurs: mon arrêt de la pilule qui a aggravé mon acné et qui me bouffe au quotidien. Ces projets qui me tenaient à cœur, mais qui n'ont pas abouti. Cette remise en question permanente de ma légitimité et de mon contenu», dit-elle dans son message.

De plus, certains de ses amis l'ont tellement déçue qu'elle a «sombré dans la douleur». Ce qui lui génère beaucoup de stress. «Alors oui, majoritairement et extérieurement, ma vie est belle. Mais, à force, vous devriez savoir que les réseaux ne montrent pas tout, et surtout pas toujours la réalité. Je dois me battre tous les jours contre moi-même», déplore-t-elle. Considérant son message comme «un peu nul, triste, pas très positif, mais réel», EnjoyPhoenix se veut sincère avec ses abonnés. Elle les encourage aussi à s'exprimer quand ils ne vont pas bien: «Vous avez aussi le droit de le dire. Et c'est important de ne pas garder ça pour soi.»

(L'essentiel)