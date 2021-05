Tessy publie une photo «de son petit haricot»

«Notre vie ensemble vient de commencer et tu es une part de moi-même», a écrit Tessy Antony de Nassau en légende de la photo sur laquelle ont peut apercevoir le profil du bébé, son «petit haricot». «Tes grands frères (NDLR: Gabriel, 15 ans et Noah, 13 ans) et ta sœur (fille de son fiancé) sont super excités à l'idée de te rencontrer cet été en personne et non plus seulement à travers tes coups de pied de karaté», sourit-elle avant de remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages et des cadeaux.

Elle a promis de répondre à tout le monde en juillet. L'ex-princesse a partagé plusieurs clichés de sa grossesse, de ses moments de repos et... de vélo!

Elle n'a toutefois pas oublié ses premières activités: elle s'était engagée dans l'armée luxembourgeoise en 2003, à tout juste 18 ans et avait pris part à une mission des Nations Unies au Kosovo en 2004. Un souvenir gravé à tout jamais, qu'elle a également tenu à partager sur Instagram, à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'ONU le 29 mai.

Tessy, mariée au prince Louis de 2006 à 2019, a aujourd'hui refait sa vie et la partage avec Frank Floessel, un entrepreneur suisse qui l'a demandée en mariage au début de l'année. Fin février, le couple avait posté une photo annonçant l'heureux événement à venir.

De son côté, le prince Louis a annoncé début avril ses fiançailles avec Scarlett-Lauren Sirgue, une avocate française de 29 ans. Nul doute que la famille s'agrandira encore ces prochaines années.

