Une lune de miel pas tout à fait idyllique

La lune de miel de Chris Pratt a été quelque peu gâchée par un énorme coup de soleil, comme il l'a expliqué dans l'émission de Ellen DeGeneres. L'acteur de 40 ans, qui a épousé Katherin Schwarzenegger, la fille d'Arnold, en juin dernier, s'est envolé avec son épouse à Hawaï pour célébrer leur union, mais il a fait l'erreur de s'installer au soleil sans crème solaire. Le résultat, c'est un terrible coup de soleil, qui l'a empêché de profiter pleinement de ce moment unique.

«Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que c'est parce que ces dernières années j'ai fait plein de films où je suis bronzé. Mais j'avais oublié que c'était un faux bronzage et je me suis dit ''Bon, je vais vraiment me donner un peu de couleur''. Et je me suis allongé, mais il ne m'a fallu pas plus de 9 minutes, je suis sérieux», a-t-il expliqué à Ellen DeGeneres. «Ça a un peu gâché la lune de miel, oui, ça m'a fait mal pendant longtemps, et j'ai été obligé de porter un t-shirt pour nager pendant toute la semaine, ce qui est vraiment très sexy pendant une lune de miel. Quoi que je fasse, il me fallait un t-shirt. Toutes les activités de lune de miel, c'était t-shirt».

Puis la star révèle qu'avec l'âge, il découvrait des changements dans son corps. «Mon corps fait de plus en plus de bruit, j'ai une cheville qui craque tous les trois pas, mes genoux craquent, et c'est comme si j'avais un groupe de jazz dans les hanches. Même mon dos peut faire du scat. C'est assez cool», a-t-il plaisanté.

Katherine Schwarzenegger and Chris Pratt Break Silence on Their Wedding and Share the First Photo https://t.co/2d1WlIvrSI— Newsy Chronicles (@NewsyChronicles) February 22, 2020

(L'essentiel)