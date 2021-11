Un peu de Lorraine au mariage de Paris Hilton

Fiancée à trois reprises (Jason Shaw en 2002, Paris Kassidokostas-Latsis en 2005 et Chris Zylka en 2018) sans jamais aller jusqu'à l'autel, Paris Hilton a enfin décidé, en 2021, de sauter le pas avec Carter Reum qu'elle fréquente depuis deux ans. On ignorait la date du mariage jusqu'à ce que la starlette publie elle-même une photo sur son compte Instagram jeudi: «Mon toujours commence aujourd'hui», a-t-elle écrit en légende d'une photo où on la voit dans sa robe de mariée, cachée derrière un voile. Une tenue signée Oscar de La Renta. Une des dix robes qu'elle a projetées d'enfiler durant ce week-end de festivités: une fête et une réception sont prévues vendredi et samedi.

Selon les médias américains, la cérémonie s'est déroulée jeudi dans une villa privée des Hilton à Los Angeles, en présence de célébrités telles Kim Kardashian, Emma Roberts, Paula Abdul et Bebe Rexha. Tous les invités sont repartis avec un petit cadeau venu tout droit de Lorraine: de nombreuses photos montrent en effet les stars portant un sac estampillé Baccarat.

Ashley Benson and Kyle Richards depart Paris Hilton's wedding https://t.co/631fkVn911 via @DailyMailCeleb — Gina Lawriw (@GinaLawriw) November 12, 2021

Une maison qu'aime visiblement la starlette puisque plusieurs pièces figuraient sur sa liste de mariage dont une lampe, des figurines, et deux vases à 5 000 et 2 000 dollars.

Paris Hilton's $61,254 wedding registry includes $4,885 Baccarat vase

https://t.co/9xopvmOL2S — Jane Smith (@janesmith2207) October 22, 2021

