Cara Delevingne met son vagin aux enchères NFT

Cara Delevingne va vendre un jeton NFT de son vagin afin de lever des fonds pour son association. Plus précisément, elle vendra une vidéo de trente secondes d’elle, nue, devant l'océan et intitulée Mine (à moi, en français). «Mon premier mot à été ‘à moi'. Pour moi, cela veut dire quelque chose qui m’est le plus à moi. Mon vagin. Je le possède, il est à moi et à personne d'autre. Je choisis ce que je veux en faire, et personne ne m’enlèvera ça», a-t-elle expliqué à propos de l'enchère, qui durera toute la semaine.

La star a créé le jeton avec un artiste anonyme, qui se fait appeler Chemical X, et qui a aussi fait des créations pour Fatboy Slim, Dave Stewart ou Orbital. «Ce jeton est une affirmation puissante et personnelle des intentions de Cara pour son soutien aux femmes, aux filles, et à la communauté LGBTQ, ce qui la fait travailler, et lui a donné la décision de travailler avec Chemical X», peut-on lire dans un communiqué sur la page de sa fondation.

Tous les bénéfices de la vente iront à la Cara Delevingne Foundation qui soutient les droits des femmes, la communauté LGBTQ+, la santé mentale et l'environnement.

(L'essentiel)