Meghan Markle a vécu une grossesse «très spéciale»

Meghan, duchesse de Sussex, s'est remémorée ce «moment spécial» que fut sa grossesse dans l'édition de septembre 2019, de l'édition britannique du magazine Vogue, dont elle est la rédactrice en chef invitée.

L'ancienne actrice a donné naissance à son fils Archie, le 6 mai 2019, et s'est fait relativement discrète sur le sujet. Mais elle lève le voile sur certains détails de sa grossesse. «J'étais enceinte d'environ cinq mois quand ce processus a commencé et quand vous lirez ce magazine, mon mari et moi tiendrons notre bébé de trois mois dans nos bras. C'était un moment très spécial pour moi, sur tant de niveaux. Travailler avec Edward (Enniful, le rédacteur en chef), et son équipe, durant ma grossesse et mon congé maternité, a joué un grand rôle dans cette joie. C'était un privilège d'être accueillie par cette équipe incroyable», explique-t-elle.

On retrouve également dans ce numéro 15 femmes appelées «forces du changement», dont Adwoa Aboah, Laverne Cox, Jane Fonda, Salma Hayek et Christy Turlington. «Plus que tout, ce numéro est à propos du pouvoir du collectif, continue Meghan Markle. En identifiant nos forces personnelles, nous ancrons en nous le savoir que nous sommes plus fortes ensemble. Vous trouverez cet esprit d'inclusivité sur la couverture. Des portraits de femmes d'âge, de couleur de peau, de nationalité et d'expériences variés».

Laverne Cox, quant à elle, a appris que Meghan Markle s'impliquait dans ce numéro seulement la semaine dernière, après avoir reçu un coup de téléphone d'Edward Enniful qui lui a passé la duchesse de Sussex. «Elle était si gentille, a expliqué Laverne Cox à People. Elle m'a juste remerciée pour être inspirante, et m'a demandé de continuer. Je lui ai dit que j'avais toujours été fan de Suits, et que j'étais fan d'elle depuis lors. Elle a juste répondu 'ooooooh', elle était surprise.»

(L'essentiel/Cover Media/utes)