La France et la Belgique gardent le sourire

Amandine Petit s'était envolée pour la Floride il y a une dizaine de jours avec le sourire et l'envie de succéder à sa désormais amie Iris Mittenaere, dernière Française a avoir été couronnée Miss Univers en 2017. Arrivée sur place, elle a gardé son énergie mais «quand vous êtes face à 73 candidates aussi belles les unes que les autres, réussir à avoir confiance en soi jusqu’au bout ce n’est pas facile», a-t-elle confié à LCI, à peine le concours terminé.

Elle s'est classée dans le top 21, ce qui pour elle, «est assez incroyable». «S’imaginer avoir un tel parcours seulement cinq mois après avoir été élue Miss France et un changement de vie aussi radical, c’est fou. Il y a encore quelques mois, j’étais chez moi en tant qu’étudiante», rappelle-t-elle.

«De belles amitiés»

Ces dix jours passés aux États-Unis resteront gravés à jamais, avec de jolis moments de «partage, un mélange de cultures, de très bonnes affinités et de belles amitiés, notamment avec ma colocataire Angele Kossinda, Miss Cameroun», raconte-t-elle.

Cette aventure «m’a permis de prendre encore plus confiance en moi, de me débrouiller et de me forger un caractère peut-être un peu plus rude (...) Il y avait une très bonne ambiance mais on reste dans un concours, et un concours de beauté qui plus est. Il faut savoir s’imposer et faire sa place tout en restant soi-même». La jeune femme avait décidé de défiler avec un costume incarnant Marianne. «Pour moi représenter une icône française forte et inspirante me tenait à cœur».

Même son de cloche pour Dhenia Covens, qui représentait la Belgique: «Quelle expérience incroyable! Je n'ai pas fait partie du top 21 mais je suis très fière de ce que j'ai accompli», a-t-elle écrit sur Instagram. «Mon rêve est devenu réalité et je me suis fait beaucoup d'amis du monde entier», avant de saluer elle-aussi sa colocataire, Miss Îles Vierges britanniques. Elle avait décidé de défiler avec un costume symbolisant sa ville, Anvers, «la ville des diamants».

(mc/L'essentiel)