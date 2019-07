À 17 ans, Assia gagne très bien sa vie sur Instagram

Assia n'imaginait pas qu'elle gagnerait autant d'argent en racontant ses journées au lycée face à une caméra. C'est pourtant ce qui lui arrive aujourd'hui. Depuis qu'elle a ouvert son compte Instagram où elle partage ses vidéos, sa vie a basculé. «J'ai eu 10 000 abonnés en une semaine. Ma mère a mal réagi quand elle l'a appris. Elle était choquée et elle m'a demandé de supprimer mon compte, mais je ne l'ai pas fait. Et je ne le regrette pas», raconte-t-elle au blogueur Sam Zirah.

Désormais suivie par 409 000 abonnés sur le réseau social, l'étudiante de 17 ans gagne très bien sa vie grâce à ses partenariats avec des marques. «Je gagne entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Mes parents sont hypercontents. Ils ont une fille de moins à leur charge!», dit-elle. Assia admet cependant qu'elle a tendance maintenant à perdre la notion de l'argent.

«On me répétait souvent que j'étais bête»

«Ça me dérange un peu parce qu'avant, quand j'avais une certaine somme d'argent, je savais l'économiser, alors que maintenant je dépense sans compter». Heureusement pour elle, sa mère gère ses comptes. Assia avoue que son activité sur Instagram n'est pas très contraignante: «C'est quand même de l'argent facile à gagner. Pour un partenariat avec des marques, j'ai deux ou trois vidéos à tourner, je les poste et je gagne de l'argent».

Son succès sur les réseaux sociaux est une belle revanche sur ce qu'elle a vécu pendant des années. «J'avais de la peine à l'école. On me répétait souvent que j'étais bête. À force de l'entendre, j'ai fini par le croire, confie-t-elle. J'ai toujours recherché la reconnaissance des gens et je me suis dit qu'en faisant des vidéos on allait m'aimer plus. J'ai pris plus d'assurance aujourd'hui car on me dit que je suis drôle, belle et que je remonte le moral. Tout ça me fait me sentir importante».

Et Assia ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. «J'ai envie de créer des nouveaux trucs, créer ma propre marque de vêtements, faire du cinéma, j'ai vraiment envie d'être actrice», dit-elle. Néanmoins, Assia garde les pieds sur terre. Consciente que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, l'adolescente veut continuer ses études et obtenir son bac professionnel en accueil et administration, «pour avoir une roue de secours».

