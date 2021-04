Son fils a assisté à la naissance de sa petite sœur

Hilary Duff, qui a accueilli une petite Mae, le 24 mars 2021, avec son mari, le chanteur Matthew Koma, est aux anges. Si le couple a déjà une fille, Banks, 2 ans, la chanteuse et actrice a eu un garçon de son côté, Luca, 9 ans, né de son union avec son ex-époux, le joueur de hockey Mike Comrie. Souhaitant faire connaître à son fils le miracle de la vie, l’Américaine de 33 ans a souhaité qu’il assiste à son accouchement.

«C’était important pour moi parce que je suis très ouverte et honnête avec lui. Je voulais qu’il voie à quoi ressemble la naissance d’un bébé et qu’il réalise à quel point les femmes sont fortes», a-t-elle expliqué dans le podcast Informed Pregnancy. Et la star de la série «Lizzie McGuire» d’ajouter qu’elle n’a aucun tabou avec son enfant: «Il sait tout sur les périodes menstruelles. C’est aussi important pour moi de normaliser ce sujet avec lui, pour toutes les femmes qu’il rencontrera dans sa vie».

Hilary a toutefois précisé qu’elle n’avait pas obligé son fiston à la voir accoucher dans l’eau, au sein de leur maison, à Los Angeles. C’est lui qui en avait émis le souhait. «Il a été super quand le bébé est sorti de mon ventre», s’est souvenue sa maman. La petite Banks, elle, n’était pas présente. «Je veux aussi que lorsque Luca sera prêt à avoir un enfant avec un partenaire ou une épouse, peu importe, qu’il accepte le choix de la future maman sur le lieu de l’accouchement. Cela peut se passer soit à la maison, soit à l’hôpital. Il y a plein d’options différentes».

