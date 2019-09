Depuis l'accident de ski dont avait été victime Michael Schumacher en décembre 2013, pratiquement aucune information n'a filtré sur son état de santé. Le grand public a le plus souvent dû se contenter de rumeurs, généralement pessimistes. Mais voilà que le quotidien français Le Parisien semble être parvenu à obtenir une information nouvelle. Celle que «Schumi» serait bel et bien conscient. Une infirmière anonyme du Service de cardiologie aurait ainsi murmuré à une collègue: «Il est dans mon service, et je peux t'assurer qu'il est conscient».

Une information qui n'a pour l'heure pas été commentée dans le camp du septuple champion du monde de Formule 1. Celui-ci avait été admis lundi dans le service du réputé professeur Philippe Menasché, connu pour avoir, le premier, développé des greffes de cellules souches musculaires, voici près d'une vingtaine d'années. Selon plusieurs membres de l'entourage lointain de l'Allemand de 50 ans, il suivrait un traitement pour une insuffisance cardiaque.

(L'essentiel)