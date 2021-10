Depuis son mariage avec Rodney, le 2 octobre, Gaëlle Petit nage en plein bonheur. L’ex-candidate des «Ch’tis», qui a rencontré cet Américain en juillet 2020, a vite senti qu’il était son âme sœur. «Quand il m’a fait sa demande en mariage après six mois de relation, cela m’a paru évident. Il est à la fois mon mari, mon ami, mon confident, mon partenaire et mon coéquipier de vie. Il y a une harmonie dingue entre nous», confie la Française de 35 ans, qui préfère toutefois garder un certain mystère autour de lui.

Le visage de Rodney n’est jamais dévoilé sur ses photos. «Il préfère rester discret car il a un métier très sérieux qui ne lui permet pas d’être affiché sur les réseaux», explique la Française. «Je pourrais avoir un enfant l’an prochain», ajoute celle qui s’est installée en janvier au Luxembourg.

Après avoir tiré un trait sur la téléréalité, l’influenceuse s’est démarquée de ses collègues en parlant de développement personnel à ses abonnés, sur Instagram. Passionnée de comédie et de psychologie, Gaëlle suit une formation de thérapeute liant ces deux domaines: le psychodrame. «Cela consiste à toucher son être en scénarisant ses traumatismes pour les travailler. Mon but est de pouvoir accompagner des personnes», explique-t-elle. Cette spécialisation est un avantage pour Gaëlle, qui compte bien percer en tant que comédienne.

(L'essentiel)