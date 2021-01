Amincie, Rebel Wilson est mieux traitée par les gens

Amincie de 30 kilos, Rebel Wilson a l’impression de mener une nouvelle vie. En plus de se sentir mieux dans son corps, l’actrice de 40 ans a remarqué que le regard des gens porté sur elle avait complètement changé.

«Ce que j’ai trouvé intéressant de voir, c’est la façon dont les personnes me traitent maintenant, a-t-elle confié dans l’émission radio «The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin». Parfois, quand on est gros, les gens ne vous regardent pas vraiment. Maintenant que je suis mince, on me propose de porter mes courses jusqu’à ma voiture, on me tient la porte quand j’entre dans un bâtiment. C’est là que je me suis dit: "C’est donc ça que les autres personnes vivent tous les jours?"»

Pesant désormais 74 kilos, l’Australienne se sent plus en forme que jamais. Cependant, n’allez pas croire que Rebel était complexée par son physique quand elle était en surpoids. «J’aime penser que j’avais aussi une belle apparence avec des tailles différentes et que j’avais confiance en moi, a-t-elle expliqué. Il ne faut donc pas croire que je doutais de moi à cette époque et que maintenant que j’ai maigri, j’ai une super estime de moi».

(L'essentiel/lja)