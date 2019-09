Le mari de Sarah Palin demande le divorce

Le mari de Sarah Palin, ancienne candidate républicaine à la vice-présidence des États-Unis devenue par la suite égérie du très conservateur Tea Party, a demandé le divorce pour «incompatibilité d'humeur», rapportent lundi des médias américains.

Todd et Sarah Palin, âgés tous deux de 55 ans, «trouvent impossible de vivre ensemble en tant que mari et femme», affirment selon la presse les documents déposés auprès d'un tribunal d'Anchorage, en Alaska, État dont Mme Palin a été gouverneure de 2006 à 2009.

Les documents en question n'utilisent que les initiales des époux, qui ont été identifiés grâce à la date de leur mariage et la date de naissance de leur plus jeune enfant, encore mineur. Todd et Sarah Palin se sont mariés en 1988 et ont cinq enfants.

Sur le devant de la scène en 2008

La famille Palin avait été propulsée sur le devant de la scène lors de la campagne présidentielle de 2008, durant laquelle Sarah Palin était la colistière de John McCain. Le scrutin avait été remporté par Barack Obama et Joe Biden. Le couple formé par la candidate populiste et son époux, pêcheur professionnel et employé sur des plateformes pétrolières, avait à l'époque fait de nombreuses apparitions dans des émissions télévisées.

Après sa démission du poste de gouverneure de l'Alaska, Mme Palin s'est engagée dans la mouvance très conservatrice du Tea Party, annonciatrice de l'irruption de Donald Trump en politique, dont elle a d'ailleurs soutenu la campagne en 2016.

(L'essentiel/afp)