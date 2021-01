«Elon Musk est un tueur de chats secret»

La petite soeur de Britney Spears en a gros sur la patate. Jamie Lynn, 29 ans, a perdu plusieurs chats ces derniers temps et, selon elle, c’est à cause des Tesla. «Je sais qu’il y a des choses plus importantes dans le monde en ce moment, mais quelqu’un doit doit avertir Elon Musk que la Tesla est un tueur de chats secret et c’est un problème qu’il faut vraiment résoudre», a déclaré l’actrice et chanteuse dans une vidéo Instagram qu’elle a ensuite supprimée (mais que certains se sont empressés d’enregistrer).

Selon elle, les petits félins se font renverser ou écraser parce que la voiture électrique ne fait pas de bruit. Elle propose donc que les Tesla soient équipées d’un système émettant un son désagréable pour les animaux, afin qu’ils s’en aillent quand le véhicule approche. «Voyons Elon, vous me devez quelques chats», a-t-elle ajouté, tout en reconnaissant que les conducteurs des voitures peuvent également être responsables de la mort de certaines bêtes.

Cependant, comme le rappelle CNN, depuis le mois de septembre 2020, les voitures électriques aux États-Unis sont dans l’obligation de produire des sons d’au moins 43 décibels quand elles roulent à moins de 30km/h pour permettre à tout le monde de les entendre et éviter ainsi des accidents.

(L'essentiel/jfa)