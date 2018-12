50 Cent indifférent si son fiston devait mourir

La guerre n'en finit pas entre 50 Cent et son fils aîné, Marquise, 21 ans, né de son union avec son ex, Shaniqua Tompkins. Depuis des années, les deux se provoquent mutuellement via les réseaux sociaux. Le week-end dernier, le rappeur de 43 ans a enfoncé le clou en commentant une photo de son garçon sur Instagram, où il apparaît avec son pote, Kyle, le fils de Kenneth McGriff, ennemi juré de la star. Cet homme avait été soupçonné de vouloir faire tuer 50 Cent. Il croupit désormais en prison pour complot d'assassinat et trafic de drogue.

«Je ne passerais pas une mauvaise journée si ces deux petits Noirs se faisaient écraser par un bus», a écrit 50 Cent. Il a ajouté avoir versé 1,36 million de dollars en pension alimentaire pour offrir à son fils des opportunités que lui n'avait jamais eues. «Lui et sa mère ont tout dépensé. Qu'ils se débrouillent maintenant».

(L'essentiel/lja)