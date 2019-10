Traitée de raciste à cause d'un conseil beauté

Capucine Anav s'enfonce totalement après avoir comparé les cheveux crépus à un « balai à chiotte » pic.twitter.com/kTUm4RmAJF— RealTV Best FR (@RealTVBest) 12 octobre 2019

L'ex-chroniqueuse de «TPMP», sur C8, aurait dû éviter de donner ses conseils beauté sur Snapchat, ou alors elle aurait mieux fait de surveiller son langage. Capucine Anav a en effet parlé d'un produit capillaire adoucissant, à base d'huile d'argan, sur Snapchat, le 13 octobre 2019. «Il est très bien pour les cheveux secs qui sont un peu crépus, un peu comme un balai à chiottes, pardon de l'expression», a-t-elle dit.

Les propos maladroits de la Française de 28 ans ont aussitôt été perçus comme du racisme par de nombreuses personnes. «Dire que nos cheveux ressemblent à un balai à chiottes est un manque de respect à toute une communauté», lui a balancé une internaute sur Twitter.« Les cheveux crépus, c'est magnifique et c'est une identité de chez nous, on est fiers d'avoir des cheveux crépus», a ajouté une autre. Ou encore: «Meuf, nos cheveux ont plus de prestance que toi!»

De plates excuses

Étonnée par ces réactions négatives, l'ex-candidate de téléréalité a tenté de se justifier dans une autre vidéo, sur le réseau social. «Bon, attention, je vais peser mes mots parce que sinon ça va encore faire polémique. Vous êtes là à dire: «Nous on est trop fiers de nos cheveux, t'as un problème avec nos cheveux». Non, vous n'êtes pas très fiers, sinon vous ne perdriez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires. Justement, vous êtes en train de vous afficher en fait. On dirait que vous n'assumez pas et que vous avez limite honte, alors n'écrivez pas ce genre de commentaires.»

Malheureusement pour elle, son message n'a fait qu'amplifier la colère de ses détracteurs. Du coup, Capucine a finalement fait son mea culpa. «Mal m'exprimer, ça m'arrive assez souvent malheureusement. Je tiens à m'excuser parce que je ne voulais blesser personne, a-t-elle assuré. Quand j'ai dit les cheveux crépus, c'était pas du tout le message que je voulais faire passer concernant les cheveux des personnes métisses. Au contraire, je trouve ça sublime, magnifique. Il ne faut pas du tout le prendre personnellement, le tourner comme ça, je voulais juste dire les cheveux très secs et je me suis mal exprimée.»

#Capucineanav dire que nos cheveux ressemble à un balai à chiotte est un manque de respect à toute une communauté . C'est triste de voir que beaucoup prennent sa a la rigolade et critique les femmes noir avec leurs perruques. Bref Counia manmanw.— ????Blvck_Asian????????‍☠️ (@un_blasian) 14 octobre 2019

#Capucineanav, le genre de propos qui vas trop loin enfaîte. Et au lieu de s'excuser, madame s'enfonce ! Tu sais où je te le met mon balai a chiotte ???? ?Et après ça vas venir dire "J'suis pas raciste, j'ai un ami noir vous savez ?!" et lâcher des hashtag ILoveBlackHairs— ►Emmerdeuse (@Melanisienne) 14 octobre 2019

(L'essentiel/lja)