Les Sussex ont viré tout leur personnel britannique

Harry et Meghan continueront-ils de résider de temps à autre au Royaume-Uni, comme ils l'avaient annoncé lors de leur spectaculaire rupture avec la famille royale? Rien n'est moins sûr, si l'on en croit la dernière nouvelle rapportée par la presse britannique. Selon le Daily Mail, les Sussex ont licencié les 15 personnes qui travaillaient pour eux au Royaume-Uni et ont fermé leur bureau au Palais de Buckingham.

Le couple aurait personnellement annoncé cette nouvelle à son équipe en janvier dernier, dans la foulée de la publication de son fameux communiqué. Si un ou deux employés seront replacés dans d'autres services de la famille royale, les autres sont en train de négocier leur sortie. Jeudi soir, le Palais a expliqué qu'il ne commentait pas les affaires concernant le petit personnel. Mais la reine, le prince Charles et le prince William seraient au courant de ces licenciements.

«Tout le monde est incroyablement désolé»

Parmi les personnes qui vont perdre leur emploi, on peut citer Fiona Mcilwham, qui était la nouvelle secrétaire privée du couple. La très expérimentée cheffe de la communication des Sussex, Sara Latham, a également été remerciée. «Je pense que personne ne sera surpris d'apprendre que ces événements ont été incroyablement éprouvants pour l'équipe, qui a connu des moments très difficiles ces derniers temps. Ce sont tous des gens bien, très loyaux et brillants dans leur travail, et tout le monde est incroyablement désolé pour eux», a réagi une «source royale».

En annonçant leur retrait de la famille royale, Harry et Meghan avaient précisé qu'ils partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Le licenciement du staff britannique laisse penser que le couple ne passera que très peu de temps en Europe. «Je pense qu'ils reviendront de temps en temps. Ils ont vraiment l'intention de conserver leurs patronages et de maintenir ce travail au Royaume-Uni», tempère toutefois une autre source proche de Buckingham. On sait en tout cas que la reine Elisabeth II a convoqué le couple le 9 mars à Londres pour une cérémonie à l'abbaye de Westminster.

(L'essentiel/joc)