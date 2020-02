Dylan largue Fidji, en hauteur et avec les popcorns

CHOC : Quelques jours avant d'emménager dans leur villa de rêve à Dubaï, c'est la rupture Dylan et Fidji !https://t.co/wf4tTSV3q2 — Solife_Gossip (@SolifeG) February 11, 2020

Il s'agit probablement de l'annonce de séparation la plus «WTF» de l'année. Le Luxembourgeois Dylan Thiry est monté sur le «Flying Cuple» de Dubaï, le bar/restaurant à 30 mètres du sol, aux côtés de Fidji Ruiz pour annoncer leur séparation. Popcorn en bouche, la starlette de la téléréalité «a décidé de monter dans les airs pour discuter comme des adultes».

S'en est suivi une longue tirade dans laquelle Dylan a rendu hommage «à la meilleure personne» qu'il a «rencontrée dans ce monde». «J'ai envie de réfléchir et de prendre mon temps. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble. On a vécu des voyages, des galères aussi. Ce que vous vous ferez en 30 ans, on l'a déjà fait en un an», a-t-il justifié. Pour la modestie, on repassera.

«Je respecterai toujours la personne qui a partagé ma vie»

Sont ensuite venus les remerciements de rigueur pour les fans «qui nous envoient des messages». À coté de lui, Fidji acquiesce les paroles de son ex. Dans sa story Instagram, la bimbo a tout de même précisé que cette mise en scène était «une idée de monsieur». Avant cette scène, les deux ex-tourtereaux avaient déjà supprimé toutes les photos où ils figuraient ensemble sur Instagram.

«Je respecterai toujours la personne qui a partagé ma vie, peu importe les raisons de nos discordes ou le froid actuel! C'est pour cela que je préfère personnellement ne pas m'exprimer à chaud actuellement», avait alors expliqué Fidji.

Nouveau coup de buzz ou fin réelle de leur histoire d'amour, chacun se fera son propre avis. Une chose semble certaine, Dylan et Fidji n'ont pas fini de faire parler d'eux...

???? via l’Instagram de Fidji et Dylan. pic.twitter.com/l10Sm4optA — C (@lafrenchkylie) February 11, 2020

(th/L'essentiel)