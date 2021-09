Enceinte, Ashley Graham montre son ventre

«Voici une série de photo de mon ventre qui a bien engraissé.» C’est avec ce message que, mardi, Ashley Graham a de nouveau posté plusieurs selfies sur Instagram. L’Américaine, âgée de 33 ans, mannequin plus size, est enceinte. Elle a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant en juillet dernier. Depuis, elle publie régulièrement des posts sur les réseaux sociaux pour que ses fans puissent suivre l’évolution de sa grossesse. En dévoilant son corps, la pasionaria du Body Positive prône l’estime de soi.

Pour accompagner un autre cliché, posté la semaine dernière, Ashley avait écrit: «Mon cœur et mon ventre sont PLEINS». Il y a deux jours, le message était plus ironique: «Oh! Oh! Elle est encore toute nue», écrivait-elle pour anticiper (et tenter de désamorcer) les remarques désobligeantes.

Ce nouveau chapitre de sa vie lui rappelle sa première grossesse. «Quand j’étais enceinte d’Isaac, j’ai appris combien il était difficile de vouloir tout contrôler, raconte-t-elle au magazine People. Tout le monde me disait: "Oh, si tu allaites, tu vas perdre du poids". Seules quelques femmes honnêtes m'ont dit que je ne serais plus jamais la même. Elles ont été franches avec moi. Et, c’est vrai, je n’ai plus l’impression d’être la même».

