Kylie offre une bague en diamant à sa fille d'un an

Des jouets pour Noël? Très peu pour la fille de Kylie Jenner et de Travis Scott! Après avoir reçu une maison de poupées ridiculement grande de la part de sa grand-mère Kris Jenner, la petite Stormi a été une nouvelle fois très gâtée par sa maman.

À seulement un an, la fillette est déjà l'heureuse propriétaire d'une luxueuse bague en diamant, fièrement aperçue dans une story Instagram publiée par Kylie. Mais quelques instants à peine après sa publication, la milliardaire s'est attiré la foudre de nombreux internautes, indignés par l'extravagance de son cadeau.

Wow, I just saw that Kylie Jenner bought her one-year-old daughter a diamond ring. How ridiculous. I'm sure she would've much preferred a toy over that. — SamandWillowFan (@Jenna11301130) December 27, 2019

«Est-ce que tu as vraiment acheté une bague en diamant à une enfant? Il y a des gens qui meurent de faim. Tu est avide, égoïste et aveugle», commente une internaute choquée.

Kylie is so slow. She really got a one year old a diamond ring. The Kardashian/Jenner clan really go out their way to buy stupid expensive gifts ???? — Nae ???? (@piercehearts) December 26, 2019

«Kylie est tellement stupide. Elle vraiment acheté une bague en diamant à une enfant de un an. Les Kardashian/Jenner sont vraiment prêts à tout pour acheter des cadeaux ridiculement chers»

@KylieJenner really? A diamond ring for a 1 year old? That money could have been put to better use on people that would appreciate it, like homeless people or veterans or shelters or evem low-income families. That child will never know worth at this rate. Terrible parenting. — DeAnna Charett (@DeAnnaCharett) December 27, 2019

«Vraiment Kylie Jenner? Une bague en diamant pour une enfant d'un an? Cet argent aurait pu servir à des gens qui l'auraient réellement apprécié, comme des sans-abri, d'anciens combattants, refuges ou même des familles aux revenus modestes. Cette enfant ne connaîtra jamais la valeur des choses. Terrible éducation».

«Wow, je viens de voir que Kylie Jenner a acheté une bague en diamant à sa fille d'un an. Tellement ridicule. Je parie qu'elle aurait préféré un jouet».

Suite aux critiques, la vidéo a été rapidement supprimée du compte de la cadette des Kardashian/Jenner.

