Victime d'un coming out forcé, Hoshi s'insurge

En acceptant de donner une interview à Paris Match, la chanteuse Hoshi n'aurait jamais cru qu'elle serait «outée» à son insu, vendredi dernier. Dans un long texte publié sur Facebook, l'artiste de 22 ans affirme s'être «réveillée en larmes» en lisant cette citation: «Je suis lesbienne. Je l'affiche sans problème».

«Je n'ai jamais parlé de cela, déplore-t-elle, tout simplement parce que ce n'était pas le sujet». Très en colère, la Française regrette «à quel point certains journalistes ne respectent rien et sont juste là pour faire scandale et pour faire du fric». Guillaume Mélanie, président d'Urgence homophobie, a aussitôt volé à son secours en se saisissant de son compte Twitter: «Honte à Paris Match, tout mon soutien à cette artiste brillante et talentueuse».

La journaliste en question a quant à elle témoigné de sa surprise en découvrant la réaction de la jeune femme, se défendant d'avoir simplement fait son travail.

(L'essentiel/szu)