Le ticket de parking qui réjouit Loana

«Je me suis lancé un défi: m’acheter une voiture sans permis et de parcourir la distance Lyon - Le Lavandou sur une durée d'une semaine parce que je ne peux pas prendre l’autoroute et qu’elle roule doucement»: il y a trois jours, la gagnante du premier Loft a fait part de son nouveau challenge à ses 307 000 abonnés sur Instagram. Partie avec son chien, la quadragénaire a fait visiter sa «Titine» à ses followers.

Depuis, chaque jour, elle poste une vidéo pour raconter son aventure. Valence jeudi, Vienne vendredi puis Montélimar le week-end prochain. Un voyage qui la rend visiblement euphorique: vendredi, elle a posté une séquence où elle est visiblement ravie d'avoir payé son premier ticket de parking. Elle confie aussi partir faire une «folie»: «J'ai décidé d'aller me faire percer le nez».

Des vidéos qui inquiètent les internautes et certaines personnalités. Ainsi, la candidate de téléréalité Shanna Kress («Les Marseillais») a lancé un appel: «Est-ce qu’on peut faire quelque chose pour elle s’il vous plaît ?! Pour toutes les personnes qui lisent ce message j’ai essayé de lui envoyer des messages pour l’aider, mais elle n’a pas accepté j’ai eu à peine quelques réponses de sa part… Ça me fend le cœur de voir ces vidéos».

(mc/L'essentiel)