«Il me manquera chaque minute, chaque seconde»

La disparition de Luke Perry, décédé lundi des suites d'un AVC à l'âge de 52 ans, a provoqué un torrent de réactions. Ian Ziering, l'un des acteurs principaux de la série «Beverly Hills 90210», a été l'un des premiers à rendre hommage à son pote, dans un texte poignant publié sur Instagram.

Les fans de la mythique série des années 90 attendaient tout particulièrement la réaction de Shannen Doherty. L'actrice incarnait Brenda, personnage au caractère bien trempé qui a vécu une histoire d'amour tumultueuse avec Dylan, le bad boy au cœur tendre joué par Luke Perry. La semaine dernière, alors que Luke Perry était hospitalisé, la comédienne lui avait adressé un message de soutien bouleversant sur Instagram: «Mon ami. Je te sers fort et je te donne ma force. Tu vas y arriver», avait-elle écrit.

Lundi, la triste nouvelle est tombée, et Shannen Doherty est inconsolable. «Je suis sous le choc. J'ai le cœur brisé. Je suis effondrée par la perte de mon ami. J'ai tellement de souvenirs avec Luke qui me font sourire et qui sont pour toujours imprimés dans mon cœur et mon esprit», a-t-elle confié à People. Si les deux acteurs s'étaient perdus de vue après l'arrêt de la série, ils avaient renoué en 2015, lorsque la comédienne avait révélé souffrir d'un cancer du sein.

«Luke a repris contact avec moi pendant ma maladie et nous avons repris les choses où nous les avions laissées. Nous étions plus âgés et plus sages, mais ce lien était resté intact», confie l'actrice de 47 ans, qui souligne «l'humilité», «l'intelligence» et «la complexité» de cet homme «au cœur d'or». Les deux acteurs ne devaient pas participer au reboot de «Beverly Hills 90210», dont la sortie est prévue cet été. Mais ils espéraient pouvoir, un jour, se retrouver autour d'un projet commun. «Nous voulions retravailler ensemble et créer quelque chose de spécial, qui ait du sens pour nos fans à cette époque de notre vie», explique-t-elle.

Shannen Doherty insiste sur l'amour que Luke Perry vouait à ses deux enfants, Jack (21 ans) et Sophie (18 ans). «Il s'extasiait devant ses enfants et la fierté qu'il en éprouvait. Il me montrait souvent des vidéos. Ils étaient son âme et pour lui, sa plus grande réussite», confie l'actrice, qui imagine mal sa vie sans cet ami si précieux. «Il me manquera chaque jour. Chaque minute. Chaque seconde», conclut-elle.

Tori Spelling et Jennie Garth ont «le cœur brisé»

Tori Spelling, qui incarnait Donna à l'écran, s'est fendue d'un communiqué: «Luke était l'un des êtres humains les plus gentils et les plus humbles que j'aie jamais connus. Je suis reconnaissante pour les années d'amitié que nous avons eues. Il était vraiment de la famille pour moi, un protecteur et un frère», a-t-elle fait savoir à People. Sa meilleure amie Jennie Garth, qui jouait le rôle de Kelly dans la série, a confié avoir «le cœur brisé». «Il comptait tellement pour tant de gens. Une personne si spéciale», a écrit la comédienne, dans un communiqué.

