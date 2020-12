Un joli baby bump un an après son cancer du sein

2020 aura été l'année de tous les contrastes pour Alice Detollenaere: le 8 janvier, le mannequin, ancienne Miss Bourgogne, s'était fait opérer d'un cancer du sein et ce lundi 28 décembre, tous les téléspectateurs de M6 ont pu apercevoir le joli ventre arrondi de la compagne de Camille Lacourt dans l'émission «Tous en cuisine».

«Camille n’est pas tout seul. Il ne plonge pas tout seul ce soir. Il est avec Alice. Alice qui, à mon avis, attend un heureux événement!», a lancé l'animateur Jérôme Anthony. «On est content de partager ça avec vous les amis, ça nous fait trop plaisir. Félicitations à vous.». La jeune femme s'est alors tournée pour laisser deviner son début de baby bump sous sa jolie robe bleue. Le tout sous le regard ennamouré de son compagnon, visiblement ravi à l'idée de devenir papa pour la seconde fois (NDLR: il a eu une petite fille, Jazz, avec Valérie Bègue).

Les deux tourtereaux sont en couple depuis 2019 et ont affronté ensemble le cancer. Après l'ablation de son sein, la jeune femme écrivait sur Instagram: «Des mois que l'on retient notre souffle. J'écris "on" car une maladie ne se porte pas seule et impacte inévitablement nos proches. J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenu depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi».

Les amoureux sont très impliqués dans la lutte contre le cancer du sein: ils s'étaient livrés sans tabou dans Paris Match et avait participé à Fort Boyard pour l'association RoseUP qui accompagne les femmes touchées par la maladie.

(mc/L'essentiel)