Nabilla choquée par le cadeau fou de Thomas

Nabilla a eu 28 ans le 5 février. Et son anniversaire avait commencé sous de mauvais auspices. Elle aurait dû les fêter aux Maldives, mais elle et Thomas sont finalement restés bloqués à Paris à cause d'une histoire de visa. La petite famille a finalement pu prendre son vol le lendemain.

Et sur place, Thomas a vu les choses en grand. Il a offert à sa belle un sac Hermès, l'un des plus chers et des plus recherchés au monde. L'Himalaya Niloticus Crocodile Birkin est une pièce quasiment introuvable et hors de prix, comme le relève Pure People. La maison Hermès n'en conçoit qu'un ou deux par an. Le site Janefinds le vend à 295 000 dollars (environ 270 000 euros). Selon les finitions apportées à la pièce de maroquinerie, le prix peu encore s'envoler davantage. En mai 2017, la version avec des diamants avait été vendue à 380 000 dollars (347 000 euros) aux enchères de Hong-Kong.

Très heureuse Nabilla a remercié son homme: «Il est trop beau. Tu es malade mental, je te jure. Tu es un fou. Je n'y crois pas. Comment tu l'as trouvé ? C'est quoi cette merveille ? Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais ce sac dans les mains».

(L'essentiel/cga)