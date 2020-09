«Je crevais d'envie de faire de la musique (... j'ai ça dans la peau, depuis toujours et je voulais que ça», a confié Louane, dans l'émission 50 minutes inside sur TF1 diffusée samedi. Mais sa mère, inquiète, veut l'en dissuader: «Elle m'a dit que j'étais trop jeune et que je devais m'occuper de mes études donc j'ai lâché l'affaire parce qu'un non de ma mère, c'est non et il n'y avait pas de négociations possibles», résume-t-elle.

Sauf qu'une mère, même inquiète, entend les aspirations de ses enfants. C'est donc elle qui, en cachette, envoie la vidéo d'une prestation de sa fille au directeur de casting de l'émission «The Voice». «Elle m'inscrit, elle me le dit pas et un matin elle me dit "ce matin je t'emmène pas au lycée, on va à Paris"». La suite, tout le monde la connaît, une interprétation d'«Un homme heureux» ultra-remarquée, quatre coaches qui se retournent puis deux millions de disques vendus, deux tournées... Après deux ans d'absence, elle sortira son prochain opus, «Joie de vivre», le 23 octobre prochain. Le single, «Donne-moi ton cœur», sorti début juillet, est déjà un carton.

«Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue, parce qu'il n'y a rien de plus beau que ce que je vis», a confié celle qui, en plus d'un triomphe professionnel, vit un bonheur personnel depuis l'arrivée de sa petite fille. «C'est extraordinaire de devenir mère, c'est beau». Et si un jour, à 15 ans, sa petite Esmée lui demande de vivre de la musique? Sans doute Louane aura-t-elle une pensée pour le joli geste de sa maman disparue en 2014...

(mc/L'essentiel)