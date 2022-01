«Il était un frère, un père, un ami pour nous tous»

«Il y a 35 ans, nous étions une famille de télévision et puis nous sommes devenus une vraie famille», a écrit John Stamos, sur Instagram. Celui qui incarnait le sexy Oncle Jesse a posté une photo de toute l'équipe de «La Fête à la maison» et a confié: «Bob nous a fait rire jusqu'aux larmes et aujourd'hui nos larmes coulent de tristesse mais aussi de gratitude pour tous les beaux souvenirs de notre doux, gentil, hilarant et chéri Bob». Il conclut: «Il était un frère pour nous les gars, un père pour les filles et un ami pour nous tous». Dans un autre post, il confie: «Je ne suis pas prêt à accepter qu'il soit parti, je ne vais pas encore lui dire au revoir».

Dave Coulier, qui jouait Oncle Joey a également salué la mémoire de son ami de longue date. «Mon cœur est brisé, je t'aime Bob. Tu seras toujours mon frère», a-t-il tweeté.

My heart is broken. I love you, Bob. Your forever brother, Dave. — Dave Coulier (@DaveCoulier) January 10, 2022

Candace Cameron, alias DJ, la fille aînée des Tanner, a également partagé sa tristesse: «Pourquoi nous quitter si tôt? Nous sommes une famille dont tu étais le ciment». «Tu n'as jamais eu peur ou honte de partager tes émotions, de pleurer, d'aimer, de rire et de le dire à voix haute», raconte-t-elle. «Nous avons toujours été si profondément connectés depuis le jour où nous nous sommes rencontrés quand j'avais dix ans (...) Je veux encore un câlin».

Andrea Barber, qui incarnait Kimmy, la copine un peu barrée de DJ, a confié qu'il était «le plus grand cœur d'Hollywood» et s'est dit brisée de «ne plus pouvoir le serrer dans mes bras». Et de raconter que Bob «terminait chaque texte, chaque interaction par "je t'aime", peu importe depuis combien de temps nous étions séparés». Elle indique avoir beaucoup appris à ses côtés et surtout «de ne pas hésiter de dire aux gens qu'on les aime».

Même conclusion chez Jodie Sweetin alias Stephanie, la fille cadette qui a du mal «à trouver les mots». «Bob était un être merveilleux (...) le meilleur papa de la télé», a-t-il confié. Elle a promis «de faire une mauvaise blague à ses funérailles (...) parce que c'est ce que tu aurais voulu».

(mc/L'essentiel)