Lily-​​Rose Depp en couple avec un acteur américain

Alors que des rumeurs la disaient à nouveau en couple avec Timothée Chalamet, après une séparation en avril 2020, Lily-Rose Depp a entamé une relation amoureuse avec Austin Butler. L’information a été révélée par le Daily Mail, photos à l’appui.

Sur les clichés, publiés sur le site du tabloïd, l’actrice franco-américaine de 22 ans et son confrère américain de sept ans son aîné s’embrassent à pleine bouche dans les rues de Londres. D’après l’article, la scène s’est déroulée après que le couple a passé une partie de la soirée au restaurant avec ami. Après leur démonstration d’amour, Lily-Rose et Austin ont fait une balade le long d’une rivière et sont montés dans un taxi aux environs de minuit.

Acteur, chanteur, musicien et mannequin, Austin Butler n’est pas un inconnu. Il a joué l’un des rôles principaux de la série «The Carrie Diaries» entre 2013 et 2014 et a été choisi pour incarner Elvis Presley dans le film «Elvis», réalisé par Baz Luhrmann, dont la sortie est prévue pour 2022. Côté cœur, il a vécu une histoire longue de presque neuf ans avec Vanessa Hudgens.

Avant de tomber sous le charme d’Austin, Lily-Rose Depp a été en couple de 2015 à 2018, avec le mannequin anglais Ash Stymest. Elle a ensuite eu une relation avec l’acteur franco-américain Timothée Chalamet, qui a duré de 2018 à 2020. Les internautes s’étaient également interrogés sur sa sexualité, après qu’elle avait partagé une photo la montrant en train d’embrasser une de ses amies sur la bouche.

(L'essentiel/jfa)