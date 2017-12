Jane Fonda ne croyait pas vivre aussi longtemps

Jane Fonda n'en revient! Elle est toujours vivante alors qu'elle a dépassé, le 21 décembre dernier, la barre des 80 ans. «Je pensais que je ne vivrais pas très longtemps et que je mourrais seule d'une quelconque addiction», s'est étonné l'actrice iconique dans une interview à People. Elle ajoute qu'elle n'avait même pas imaginé atteindre les 30 ans! Un demi-siècle plus tard, elle est pourtant toujours là.

«Je ne pensais pas que je vivrais aussi longtemps, que je serais toujours vibrante et en bonne santé et en train de travailler. Je suis reconnaissante» ajoute Jane Fonda. Celle-ci avait démarré avec quelques difficultés dans la vie. Fille de la légende d'Hollywood Henry Fonda, elle avait une mère souffrant d'une maladie mentale, qui s'est suicidée alors que Jane avait 12 ans. Et la lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice en 1972 et 1979 a souffert de troubles alimentaires dans sa jeunesse. Des soucis qu'elle a donc su admirablement surmonter.

