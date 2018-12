Une adolescente en surpoids dont la mère est une ancienne reine de beauté, voilà l'histoire de «Dumplin» avec Jennifer Aniston. L'actrice américaine de 49 ans a reçu 20 Minutes à Hollywood à l'occasion de sa nouvelle comédie sur Netflix, disponible en streaming à partir de vendredi.

Dans «Dumplin» vous incarnez une ancienne reine de concours de beauté et vous êtes vous même une icône de la beauté. Qu'en pensez-vous?

C'est une vaste question. Lorsqu'on me dit que je suis une icône de la beauté, j'ai un nœud dans l'estomac car je ne me suis jamais vue de cette manière. Je n'ai pas grandi avec cette perception de ma personne. Je pense que la beauté est vraiment un élément subjectif et personnel. J'ai eu des moments où je me sentais horrible. Je ne me trouvais pas assez bien ou pas assez mignonne. Je crois que chaque femme passe par des périodes où elle se déteste et d'autres où elle accepte la réflexion du miroir. Au fil des années, j'ai appris à être plus forte pour m'accepter. Aujourd'hui mon idée de la beauté est avant tout intérieure. Si je me sens bien dans mon corps et dans ma tête, tout le reste suit.

Qu'est-ce qui vous a aidé à vous accepter ?

Mes amis et mes proches ont toujours été important. Je crois que la vie nous aide, ou nous force, à nous accepter. Ensuite, il suffit d'un rendez-vous chez le coiffeur et d'une bonne coupe de cheveux pour me sentir mieux (rires).

Quelle est la plus grande erreur que les gens font à votre sujet ?

Ma vie n'est pas un conte de fées? Je m'en fous! On a souvent cru que j'étais triste par rapport à mon passé et que je regrettais de ne pas avoir un conte de fée à raconter sur ma vie intime (NDLR : Aniston fait référence à ses amours célèbres comme Brad Pitt ou récemment l'acteur Justin Theroux dont elle est séparée). C'est totalement faux! Je suis heureuse comme je suis.

En quoi le fait d'être une star de Hollywood a changé votre vie privée ?

Je déteste la célébrité, surtout la négativité qui vient avec le succès. Je ne supporte pas d'être jugée, épiée et critiquée par des gens qui ne connaissent rien de ma vraie vie. Mon métier est de créer des personnages et offrir du divertissement. Je n'ai pas à devenir une cible des critiques parce que je suis connue. Je trouve que cette négativité du star-system s'est empirée depuis l'arrivée d'Internet car des anonymes peuvent écrire des trucs méchants sur les réseaux sociaux par exemple. C'est devenu un cancer dans nos sociétés où l'on pense se défouler sur le web tout en restant dans l'ombre.

Votre film «Dumplin» sur Netflix se déroule dans l'univers des concours de Miss. Avez-vous participé à l'un de ses concours dans votre jeunesse?

Moi? Jamais! J'avais déjà du mal à marcher droit avec des talons sans me casser la figure! Je n'étais pas une fille gracieuse dans mon adolescence, si vous voyez ce que je veux dire (NDLR : Jennifer fait un clin d'œil).

