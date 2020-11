«Je vais très bien»: Loana donne de ses nouvelles

Après un mois de silence sur les réseaux, Loana est réapparue dans la nuit de dimanche à lundi. «Délicate et étrange juste pour vous...», a-t-elle écrit sur Instagram, en légende de plusieurs photos postées avec des filtres Halloween.

«Je ne vous oublie pas au contraire je travaille sur un énorme projet qui devrait vous plaire...», poursuit-elle avant de conclure «PS: Je vais très bien contrairement à ce que j'ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J'avais juste besoin de m'isoler pour mieux me retrouver».

La star du Loft traverse des semaines difficiles: après avoir accusé - photos à l'appui - son ex-compagnon, Fred Cauvin de l'avoir frappée à plusieurs reprises (NDLR: il n'a d'ailleurs pas nié l'avoir déjà giflée), la quadragénaire semble avoir sombré et a été internée début octobre alors qu'elle se promenait seins nus dans les rues de Paris. Sa mère, Violette, avait donné des nouvelles il y a quelques jours: «J'ai l'impression qu'elle va un peu mieux», avait-elle confié à Public.

(mc/L'essentiel)