Le prince Harry poursuit un tabloïd en justice

Il en a assez. Le prince Harry a décidé de ne plus laisser une certaine presse s'en prendre à sa femme, Meghan, et a demandé à la justice d'agir. Dans un communiqué publié sur le site officiel du duc et de la duchesse de Sussex, le Britannique de 35 ans a annoncé qu'il avait porté plainte contre le Mail on Sunday ainsi que contre le groupe de médias Associated Newspapers.

Un porte-parole du duc a expliqué que c'était la publication par le tabloïd d'une lettre écrite par Meghan à son père qui avait déclenché cette action. «Cette publication fait partie d'une campagne de ce groupe, qui édite des histoires fausses et délibérément dénigrantes sur elle ainsi que sur son mari», a-t-il déclaré. Le prince, dont la mère, Diana, est morte dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis à Paris, a justifié son action: «J'ai vu ce qui se passe quand quelqu'un que j'aime devient une marchandise au point de ne plus être traité ou vu comme une personne. J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme être victime des même forces».

Il a ajouté que, bien que son épouse et lui continuent de faire bonne figure, il n'était pas capable de décrire à quel point ce qui était écrit sur Meghan était «douloureux». «J'ai été un témoin silencieux de sa souffrance pendant trop longtemps. Ne rien dire et ne rien faire serait contraire à tout ce en quoi nous croyons», a indiqué Harry. Si le couple s'attaque à un journal et à sa maison mère pour «utilisation abusive d'informations privées, violation du droit d'auteur et violation de la loi sur la protection des données», il croit cependant en la liberté de la presse: «Nous n'avons jamais eu autant besoin de médias responsables qu'en l'état actuel du monde».

(L'essentiel/jfa)