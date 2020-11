«Robbie Williams enlevé par des extraterrestres»

Russ Kellett en est persuadé: il a rencontré Robbie Williams le jour où il a été enlevé par des extraterrestres. Interviewé par le «Daily Star», cet Anglais de 57 ans, qui se définit comme un chasseur d’aliens, a raconté qu’un jour de 1999, il avait vécu une expérience étrange. «J’étais sur ma moto et je suis passé dans un tunnel. Juste après, j’étais assis sur une chaise avec quelque chose dans la gorge tandis qu’on m’injectait quelque chose dans la nuque», a-t-il confié.

Russ a ensuite, selon ses dires, été emmené dans une autre pièce dans laquelle on lui a donné un uniforme et des armes et ordonné de faire la queue. C’est à ce moment-là qu’il aurait vu l’interprète de «Angels»: «J’ai regardé autour de moi et il y avait quelqu’un derrière moi. J’ai regardé cet homme et je l’ai reconnu. Je lui ai dit: «On ne se connaîtrait pas?» et il m’a répondu qu’il ne savait pas. Ensuite, on m’a dit de retourner faire la queue. Je ne l’ai pas revu, mais je suis certain qu’il s’agissait de Robbie Williams. Nous n’avons parlé qu’un court instant, mais c’était vraiment lui.»

D’après Russ Kellett, les créatures qui l’avaient kidnappé mesuraient 3 mètres de haut, étaient chauves et portaient des uniformes. «Elles n’étaient pas humaines», a-t-il affirmé. Contacté par le «Daily Star», Robbie Williams – qui vit dans le canton de Genève – n’a pas nié les propos de Russ. Il s’est contenté d’un «Pas de commentaire».

