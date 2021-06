Si Alizé Lim connaît une soudaine notoriété depuis qu’elle vit une romance avec l’ex-basketteur Tony Parker, la Française de 30 ans est avant tout une joueuse de tennis. Si son métier l’a toujours passionnée, il lui a aussi apporté beaucoup de souffrances.

Dans son livre, «Éloge de l’inconditionnel», la jeune femme révèle les moments difficiles de sa carrière qu’elle a décidé de mettre entre parenthèses. Pour gérer son stress durant les matchs, Alizé raconte qu’elle s’enfonçait les ongles dans les cuisses, jusqu’à avoir des cicatrices. «Certains vont se frapper avec la raquette, d’autres se mettent d’énormes claques sur la cuisse. Il ne faut rien montrer dans les moments clé. À 5-5, si l’autre te voit flancher, ça va lui donner de la force», confie-t-elle au «Parisien».

«Anorexie athlétique»

Comme si cela ne suffisait pas, cette pression a provoqué chez elle des troubles alimentaires. «La douleur est tellement ingérable que tu mets ton esprit ailleurs. Sur le court, on se dépense. Mais en dehors, tu te plonges dans le stress et la boulimie parce qu’il y a comme un vide intérieur. Moi, j’étais un peu extrême et je me faisais vomir», se souvient la sportive. Elle avait ainsi l’impression de «maîtriser quelque chose de sa vie alors que tout le reste était tellement hors de contrôle». Parfois, à l’inverse, Alizé contrôlait tout ce qu’elle mangeait. «Tout était millimétré. Ma nutritionniste parlait d’anorexie athlétique. Si j’avais mangé un sushi de trop le soir je ne dormais pas», précise-t-elle.

En couple avec l’ex-basketteur franco-américain, qui a officialisé leur relation sur Instagram le 21 mars 2021, Alizé a retrouvé un équilibre, notamment grâce à lui. Elle trouve toutefois que le tennis est «un sport trop individuel» et qu’elle n’est pas la seule professionnelle à en avoir souffert. «J’en connais plus d’une qui a fait une dépression et qui aurait des histoires à raconter aussi intenses que les miennes», assure-t-elle. Rappelons en effet que la tenniswoman japonaise Naomi Osaka s’est retirée de Roland-Garros, lundi 31 mai 2021, parce que les conférences de presse lui mettaient trop de pression.

