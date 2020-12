Crocs pour tous dans l’ancien lycée de Post Malone

Rappeur à succès, producteur de vin et créateurs de Crocs, Post Malone s’est fait une place au soleil. Il n’en oublie pas pour autant d’où il vient et son geste envers son ancien lycée en est la preuve. Mercredi derbure, tous les élèves et les employés – soit environ 2 000 personnes selon TMZ – de la Grapevine High School, au Texas, ont reçu une paire de la dernière ligne de Crocs en date créée par l’artiste de 25 ans alors qu’elle était déjà en rupture de stock aux États-Unis.

La bonne nouvelle a été annoncée par le principal du lycée, Alex Fingers, dans une vidéo dans laquelle il remerciait les élèves pour tous les services qu’ils avaient rendus durant les derniers mois à la communauté. «Post Malone a remarqué votre travail et a décidé de vous donner un petit quelque chose pour commencer la saison des fêtes du bon pied», a dit le chef de l’établissement, avant de montrer qu’il portait les Crocs du rappeur.

D’après TMZ, Post Malone a également distribué des paires gratuites aux bénévoles de l’association Musicians on Call qui permettent aux personnes hospitalisées d’écouter de la musique, soit en faisant venir des musiciens dans leur chambre soit en leur diffusant de petits concerts via un ordinateur. Le personnel médical qui collabore avec Musicians on Call a aussi reçu des Crocs.

(L'essentiel/jfa)