Grichka est mort du Covid, Igor est hospitalisé

Grichka Bogdanoff est mort mardi, a annoncé l'agent de l'homme de télévision. Le frère jumeau d'Igor s'est éteint à l'âge de 72 ans. Il a succombé au Covid-19 contre lequel il n'était pas vacciné, affirme Le Monde. Son frère Igor est lui aussi hospitalisé.

«Je ne pense pas qu'il faille prendre Grichka comme un étendard pour ou contre la vaccination», a déclaré son avocat, Me Edouard de Lamaze, sur BFM-TV mardi soir, confirmant des informations de presse selon lesquelles son client, non vacciné, était hospitalisé en soins intensifs à Paris.

Mystère et ennuis judiciaires

Beaucoup de mystère entoure la biographie des jumeaux qui ont rencontré de nombreux ennuis judiciaires. Récemment encore, ceux-ci ont entaché leur projet de reprise de leur émission culte «Temps X» avec le groupe Canal. Les deux frères avaient été renvoyés en janvier en correctionnelle pour «escroquerie». Le procès devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022.

«Cette procédure s'éteint donc» pour Grichka Bogdanoff, ont déclaré par communiqué à propos de Grichka Bogdanoff les avocats des deux frères, Me Edouard de Lamaze et Eric Morain. «Il restera définitivement présumé innocent», ont-ils ajouté. Ils étaient accusés d'avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour régler leurs déboires financiers et relancer l'émission.

