Enceinte, Amy Schumer a été hospitalisée

Pas de chance pour Amy Schumer. L'actrice américaine qui attend son premier enfant souffre énormément à cause de sa grossesse. Du coup, la comédienne a dû annuler toute une série de spectacles, afin de se faire hospitaliser en urgence, le 15 novembre 2018, au Texas.

C'est sur Instagram que la star, victime de sévères nausées, a raconté sa mésaventure en postant une photo où on la voit dans un brancard à l'hôpital. Elle a rassuré ses fans, tout en s'excusant d'avoir dû repousser ses shows. «Je vais bien, le bébé va bien, mais tous ceux qui affirment que le deuxième trimestre est meilleur ne disent pas toute l'histoire, a-t-elle écrit, . J'ai été encore plus malade ce trimestre. Je souffre d'hyperémèse gravidique et ça ne s'arrange pas. Chanceuse d'être enceinte mais j'en ch*e ! Tout mon amour aux médecins et infirmières qui prennent soin de moi.» Ses followers ont bien sûr été nombreux à lui envoyer des messages de soutien.

En avril 2018, l'Américaine de 37 ans avait déjà été hospitalisée, mais cette fois pour une infection des reins.

(L'essentiel/lja)