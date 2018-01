Weinstein a été insulté et bousculé dans un resto

Tout avait pourtant bien commencé entre Steve et Harvey Weistein, qui se trouvaient dans le même restaurant. Amateur des films produits par Weinstein, le jeune homme a voulu faire un selfie avec lui. En train de manger avec son coach de sobriété, l'homme accusé de viols et d'agressions sexuelles a refusé de prendre la pose.

Selon Steve, qui s'est confié à TMZ, Harvey Weinstein serait devenu agressif et lui aurait dit de dégager. La patronne du restaurant, elle, assure que le producteur est resté courtois et que les deux hommes se sont serré la main.

Scène filmée

C'est plus tard que la situation a dégénéré, quand Weinstein, son coach, Steve et son ami étaient sur le point de quitter l'établissement. Steve, qui a avoué qu'il avait un peu trop bu, s'est dirigé vers le producteur et l'a insulté: «Tu es une merde», lui a-t-il dit, avant de le gifler à deux reprises. La scène a été filmée par le pote de Steve.

Le producteur n'a pas souhaité appeler la police, il a quitté l'établissement sans faire de vagues.

(L'essentiel)